Mon Laferte sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una sensual foto en la que dejó ver varios de sus tatuajes en topless.

La cantante chilena aparece de espaldas mientras está frente a una ventana con las cortinas cerradas, mientras mira dirige su mirada hacia afuera.

La publicación de la cantante ha logrado más de 121 mil likes además de cientos de comentarios halagadores hacia la cantante.

" Te vez hermosa", “Qué sexy tu vida”, “me encantas”, “Tu primer desnudo”, “Cuerpazo”, “Eres perfecta”, “Amo tu cabello cortito”, entre otros.

Cabe recordar, que luego de su presentación en el Festival Pulso GNP, en la cual fue abucheada por ansiosos seguidores de Interpool, Mon Laferte lanzó un reto #NoEstenMamandoChallenge, donde la cantante recibió apoyo tras dicha polémica.

