Daniela Alexis, mejor conocida como la ‘Bebeshita’, es participante del programa de televisión ‘Enamorándonos’, siempre se ha caracterizado por ser una figura polémica. Ultimamente publica diversas fotografías en su cuenta de Instagram que de inmediato dan de que hablar, pues con diminutas prendes presume su figura.

En dichas imágenes se observa a la ‘Bebeshita’ muy sexy, por ejemplo en su última publicación sale de espaldas, mientras porta una traje de baño color negro que permite observar gran parte de su trasero.

“¿Recuerdas cuando nos conocimos?”, son las palabras que la youtuber añadió en la descripción de su foto.

Frases como “Qué hermosa y sexy eres Daniela”, “Princesa sexy” y “Te ves súper muy bien”, son las que se encuentran en la publicación que superó los 76 mil ‘me gusta’.

Aquí te dejamos una recopilación de sus fotos más sexys: