Vadhir Derbez confiesa que siente inseguridad por la forma de su nariz

Vadhir Derbez celebró su cumpleaños visitando el foro del programa Miembros al aire, junto a Mauricio Mancera, Mauricio Garza, Ana Layevska, Raúl Araiza y Jorge Van Rankin donde además de dar su opinión sobre las cirugías estéticas compartió la experiencia familiar de sus vacaciones.

El cantante, actor e influencer compartió que no ha parado de festejar desde el 14 de febrero sus 28 años de vida, comentando que uno de los factores que le afligen en su vida es el aspecto físico, en especial la inseguridad que siente por su nariz.

"Me da miedo, imagínate, hay mucha gente que queda mal, pero no sé, hasta ahorita no tengo ningún tipo de modificación, pero quién sabe; creo que cualquier persona tiene algo que le molesta y más que ahorita todo es estéticamente un poquito más exigente, empiezas a ver que podrías mejorar, entonces yo hago lo que puedo que es ir al gimnasio, cuidarme y tratar de verme lo mejor que se pueda dentro de lo que puedo hacer yo, pero meterme un cuchillo no sé si lo haría", negando la posibilidad de que algún día se someta a cirugía.

