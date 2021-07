Susana González se siente muy insegura en la CDMX

Después de la golpiza que le dieron a la senadora Ana Gabriela Guevara cuando viajaba hacia la CDMX, la actriz Susana González ya no está tan tranquila al caminar por las calles de la ciudad.

“Sí me da miedo salir a la calle, siempre hay peligros, eso representa el vivir en una ciudad como ésta. Desgraciadamente lo que le pasó a Ana Guevara, es lamentable; me parece perfecto que ella haya denunciado porque no se vale que se maltrate a la mujer. Ahora nos damos cuenta que incluso los políticos ya no son tan intocables como antes”, dijo Susana.

La Candidata. Gran Premier lunes 21 de noviembre a las 9:00 p.m. por Las Estrellas. Una foto publicada por Susana González (@susygonzaleztv) el 18 de Nov de 2016 a la(s) 10:43 PST

“Yo me considero una persona trabajadora, me gano el pan con mi trabajo, yo soy una ciudadana más, pero por desgracia todos estamos expuestos a la delincuencia en nuestro país; ojalá que de alguna manera las cosas se compongan”, señaló la actriz.

Con Información de Diario Basta.