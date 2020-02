Ingrid Martz y su hija de 8 meses sufren terrible accidente automovilístico

A través de Instagram la actriz compartió el susto que se llevó debido a que un conductor le chocó porque estaba distraído por el celular.

El domingo 9 de febrero, Ingrid Martz se llevó un terrible susto luego de haber sufrido un accidente automovilístico cuando viajaba en compañía de su hija de 8 meses.

A través de Instagram la actriz compartió que mientras circulaba por el Periférico de la Ciudad de México, un hombre le chocó y todo ocurrió porque se distrajo por voltear a ver el celular. De acuerdo con la actriz el otro conductor no se detuvo por contestar su movil y le pego por detrás.

“Estaba en Periférico parada, con muchísimo tráfico, nada extraño en esta ciudad, y pues el hombre que venía atrás de mí, venía distraído. Literal, parada. Estaba distraído y no frenaba, no frenaba y no frenaba, hasta que me pegó y aquí estamos” Ingrid Martz

La actriz señaló que vivió una gran angustia ya que venía en compañía de su hija de 8 meses. Ingrid Martz confirmó que afortunadamente no había pasado a mayores el accidente automovilístico y que ni ella ni su hija Martina habían presentado ninguna lesión.

“Gracias a Dios, Martina y yo estamos bien, pero se los digo, pudo haber sido mucho más fuerte. Si él hubiera venido a más velocidad no sé qué hubiera pasado, pero gracias a Dios no sucedió” Ingrid Martz

Ingrid Martz sufre accidente mientras viajaba con su hija Instagram @ingridmartz

Tras el accidente, la actriz hizo un llamado a los conductores para que no usen el celular mientras manejan, ya que podrían chocar y causar grandes problemas. De acuerdo con Ingrid Martz mientras esperaba el seguro notó que cientos de automovilistas utilizan su dispositivo móvil mientras manejan.

“Es impresionante que la mayoría vienen distraídos, no vienen viendo hacia el frente. Yo digo que así como existe el ‘si toma, no maneje’, también debería existir el ‘si maneja, no use celular’; de verdad se los digo” Ingrid Martz

A penas en el mes de enero la actriz había contado en sus redes sociales, la angustia que vivió luego de que se le cayera su pequeña cuando subía las escaleras. También en ese momento Ingrid Martz relató que no paso a mayores el accidente y quedó sólo en un susto.