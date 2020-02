Fernando del Solar ya salió del hospital, confirma Ingrid Coronado

En la alfombra roja de ‘Hoy no me puedo levantar’, la conductora reveló que sus hijos ya pudieron tener contacto con el conductor

Ingrid Coronado asistió a la presentación de la obra musical ‘ Hoy no me puedo levantar ’ y, durante su paso por la alfombra roja, fue cuestionada sobre el estado de salud de Fernando del Solar, quien desde diciembre pasado fue hospitalizado.

De acuerdo con la conductora, Fer ya salió del hospital y se recupera satisfactoriamente. En entrevista para ‘Sale el Sol’, Ingrid señaló que sus hijos Luciano y Paolo se encuentran muy felices ya que pudieron ver y convivir con su papá, luego de casi un mes en que no habían podido hacerlo debido a una complicación de una neumonía.

“Ahorita estamos muy contentos en casa porque mis niños ya pudieron verlo, ya por fin su papá esta fuera del hospital” Ingrid Coronado

Ingrid Coronado señaló que han sido unos meses muy complicados, ya que sus hijos también se enfermaron por lo que desde diciembre no habían podido asistir al colegio, sin embargo parece ser que la salud de todos comienza a mejorar.

De acuerdo con la conductora, el hecho de que Fernando del Solar se encuentre en mejor estado de salud, es muy importante ya que sus hijos se preocupan por el estado de su papá y sobretodo cuando no lo pueden ver.

“Para los niños lo mas importante es que sus papás estén bien. Ellos también son vulnerables. Afortunadamente todo salió muy bien, mis niños están bien y llegaron muy contentos de ver a su papá” Ingrid Coronado

Manager de Fernando del Solar informada a Ingrid

Ingrid Coronado aprovechó las cámaras para agradecer a Aarón Olvera, manager de Fernando del Solar, que la mantuviera al tanto de la salud del conductor, ya que en un principio fue a través de los medios que se enteró que Fer se encontraba hospitalizado.

La conductora señaló que aunque mantiene comunicación con Fer, cuando pasan este tipo de cosas ella no se entera, debido a que no mantiene una relación con la familia del argentino. De acuerdo con Coronado, es a través de Olvera que incluso habían organizado la manera de que los pequeños visitaran a Fer, sin embargo por cuestión de su salud no pudieron.

Para finalizar la entrevista, Ingrid Coronado señaló que espera que sea la última ocasión que Fernando del Solar tenga que regresar al hospital, ya que su mayor preocupación son sus hijos, quienes recienten cada que su papá no se encuentra bien, ya que lo único que desean es que él este sano.