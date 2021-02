En Instagram, Galilea Montijo compartió que Inés Gómez Mont reza para pedir su pronta recuperación tras dar nuevamente positivo a Covid-19.

El pasado 23 de febrero Galilea Montijo confirmó en el programa Hoy que por segunda vez había dado positivo a Covid-19. En su video, la conductora reveló que afortunadamente no tenía grandes síntomas.

Sin embargo son varias las celebridades que le han mandado su apoyo, tal es el caso de Inés Gómez Mont quien se encuentra rezando por el estado de salud de su amiga.

Inés Gómez Mont reza por la salud de Galilea Montijo

A través de sus Instagram Stories Galilea Montijo compartió algunas imágenes en las que muestra algunas tarjetas y regalos en donde le desean una pronta recuperación.

En las imágenes mostradas aparece la de Inés Gómez Mont quien rezó a la Virgen de Guadalupe y prendió una veladora para pedir por la salud de su amiga.

En la foto se puede ver un pequeño altar con rosas rojas y una veladora, así como la imagen de la Virgen de Guadalupe.

“Mi comadre chula... Te adoro", escribió Galilea Montijo. A través de sus Instagram Stories, Inés Gómez Mont respondió el mensaje con un “Que te mejores comadre. Te amamos”.

Otra de las cosas que compartió Galilea Montijo es el video de sus compañeros de Hoy, En las imágenes se puede ver a Marisol González, Lambda García y Manuna.

¿Cuál es el estado de salud de Galilea Montijo?

Durante su transmisión en vivo con el programa Hoy, Galilea Montijo confirmó que se contagió por segunda vez de Covid-19.

“Otra vez, muchachos; para todos aquellos que creen que no te vuelve a dar, pues sí te vuelve a dar, ¡y cuidándonos! Somos personas que nos cuidamos mucho y este fin de semana me avisan y dos personas que trabajan directamente conmigo salieron positivas” Galilea Montijo

De acuerdo con la conductora del programa de Hoy, a diferencia de la primera vez sus síntomas han sido más leves , pero desconoce en que día del contagio va.