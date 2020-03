VIDEO: Relación de Inés Gómez Mont terminó cuando su ex se enteró que tendría triates

La conductora rompió el silencio y señaló que su ex esposo la abandono luego de su segundo embarazo.

Inés Gómez Mont decidió romper el silencio y hablar sobre los motivos que causaron su separación de su ex pareja Javier Díaz. De acuerdo con la conductora el padre de cuatro de sus hijos la abandonó luego de que se enterará de que estaba embarazada de triates.

En entrevista exclusiva para Mónica Noguera, la conductora reveló que se encuentra cansada de todas las mentiras que han surgido entorno a la ruptura de su matrimonio con el empresario.

Pese a todos los rumores, Inés Gómez Mont señaló que su esposo se enojó cuando le reveló la noticia de que en su segundo embarazo estaba esperando tres niños.

“Él me dejó de hablar, él estaba muy enojado, no sé, hasta la fecha no sé por qué se habrá enojado como si yo de verdad lo hubiera planeado, como si yo hubiera hecho una trampa” Inés Gómez Mont

A partir de ese momento hubo un alejamiento, ya que mientras él se dedicó más a la fiesta la conductora tuvo que llevar un embarazo de alto riesgo y al mismo tiempo cuidar de su primogénita.

Inés detalló que tuvo que permanecer en cama durante seis meses, tiempo en el que Javier Díaz se dedicó a otras cosas y nunca la apoyó.

“Prácticamente me aventé seis meses en cama embarazada de los triates, seis meses sin moverme y el día que tenía amenaza de aborto, día que me cargaban en silla y me bajaban al coche y llegaba a urgencias” Inés Gómez Mont

Durante la entrevista la conductora puntuañizó que el empresario se la pasaba jugando PlayStation, mientras ella cuidaba a sus hijos. Sus horarios eran completamente diferentes y al poco tiempo decidió mudarse a Monterrey y dejarla sola a cargo de los cuatro niños.

“De pronto nuestra relación tomó un panorama que éramos más como roommates” Inés Gómez Mont

Inés Gómez Mont relató que esos momentos fueron muy difíciles par ella ya que no entendía qué estaba pasando y porque su pareja había tomado esa actitud.

En cuanto a las declaraciones de que Javier Díaz le pagó la casa en la que vive, Mont señaló que es mentira ya que ella siempre trabajo durante su matrimonio que terminó en 2013.

“Estoy muy cansada de tantas mentiras. Llega un punto donde dices tantas mentiras y tanto descaro, no se vale” Inés Gómez Mont

Desde el año pasado, el empresario mantiene una disputa con la conductora ya que en diversos medios ha señalado que no ha podido ver en cuatro años a sus hijos; Inesita, Bruno, Diego y Javier.