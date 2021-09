Video sexual de Horacio Pancheri no era para Marimar Vega

A una semana de que se filtrara un video que exhibe a Horacio Pancheri masturbándose mientras realiza una videollamada, el actor confirma que efectivamente es real: Es él.

En el marco del estreno de la obra de teatro “Los negros pájaros del adiós”, puesta en escena que apadrinó, el actor de la serie “El juego de las llaves” enfrentó a la prensa cuya misión era saber si es verídico el video íntimo que circula en redes sociales, al respecto, el actor argentino no tuvo más opción que confirmar.

“Cosas que pasan. Seguramente ustedes también lo hicieron pero no les pasó como a mí. Alguien filtró la información, a todo nos pasa, no me justifico, son cosas que... violaron mi teléfono, cosas mías, cosas que pasan, se filtró, ya está” Horacio Pancheri

Efectivamente el material íntimo lo envío Pancheri a una persona pero no a Marimar Vega, su actual novia. “Fíjate que no hay tatuajes en ese video”, dijo para señalar que el material filtrado es antiguo.

A pesar de la violación a su privacidad y confianza, el actor señaló que no demandará a quien filtró el video pues desconoce quién lo hizo. En ese sentido advirtió que no perderá tiempo en investigar la agresión que se salió de sus manos.

Finalmente señaló que no volveremos a ver un video sexual de él pues si llega a grabarse no practicará el sexting (es decir, no compartirá el material con nadie) pues ya aprendió la lección.

“Me toca aprender, es una lección para tener más cuidado con el teléfono, con lo que se manda, con las redes sociales.. Hoy todo el mundo puede opinar, puede atacar, puede evidenciar” Horacio Pancheri

La historia de amor entre Horacio Pancheri y Marimar Vega

La pareja confirmó su romance a través de una fotografía publicada en Instagram.

Actualmente Horacio y Marimar, forman parte del elenco de la serie “El Juego de las Llaves”, la nueva producción de Amazon Prime Video que se estrenó el pasado 16 de agosto, que narra la historia de cuatro parejas que se aventuran en un juego sexual (Swinger).