Captan a Horacio Pancheri con misteriosa joven en restaurante de la CDMX

Horacio Pancheri se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con una chica llamada Isabel Valero.

A una semana de haber confirmado su ruptura con Marimar Vega, Horacio Pancheri parece haber dado vuelta a la página por lo que hoy se rumora tiene nueva conquista. Al actor recientemente lo captaron en un restaurante de la Ciudad de México junto a una misteriosa mujer.

De acuerdo con la cuenta de Instagram “Chica picosa”, el actor Horacio Pancheri hace unos días salió a cenar pizza a un restaurante del Pedregal, al sur de la CDMX. Él no iba solo, lo acompañaba una mujer rubia de nombre Isabel Valero. “Ambos estaban muy juntitos”.

Según “Chica picosa”, desde hace unos días, Horacio e Isabel han estado coqueteando en redes sociales. Se mandan besos y corazones en Instagram cada vez que publican fotos de sí mismos; no obstante, aún no está confirmado la existencia de un noviazgo.

¿Quién es Isabel Valero?

Isabel Valero se descubre como una mujer apasionada por la naturaleza y la arquitectura, el arte y los deportes. Filantrópica de corazón. Tiene 31 años de edad y es originaria de Venezuela. La joven no tiene nada que ver con la farándula pero sí con el modelase ya que ha protagonizado algunas portadas de revista como “Soho”.

En su cuenta de Instagram constamente aparece promocionando una pastelería aunque no específica si el negocio es suyo o es uno de sus favoritos por lo que solo podemos deducir que le gustan los postres.

Por otra parte, sabemos que tiene dos mascotas, dos simpáticos perritos que suelen acompañarla en su rutina de ejercicio al aire libre.

Hasta el momento Horacio Pancheri no ha hablado al respecto; no obstante, ha dejado claro no tener ningún romance con Gala Montes, la actriz con quien recientemente se le involucró, así como tampoco con Alejandra Guzmán.