Aseguran que María Elena Saldaña no cuenta con el dinero para pagar el daño que provocó su hijo Felipe tras chocar con tres carros estacionados.

El pasado 2 de enero se reveló que el hijo de María Elena Saldaña, mejor conocida como 'La Güereja', provocó un accidente automovilístico en el estado de Morelos. De acuerdo con los primeros reportes el joven de 20 años manejaba en aparente estado de ebriedad.

Una revista de espectáculos reveló que Felipe Saldaña se encuentra prófugo de la justicia y que la actriz no tendría el dinero para poder pagar los gastos causados por el choque que provocó el joven.

Aseguran que no es la primera vez que el hijo de María Elena Saldaña se involucra en un choque

La revista TV Notas publicó una entrevista con un vecino del fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, donde ocurrió el choque del hijo de María Elena Saldaña.

De acuerdo con la fuente no es la primera vez que Felipe Saldaña se ve involucrado en un accidente automovilístico. La persona puntualizó que el hijo de 'La Güereja' tiene problemas con el alcohol y constantemente se le ve de fiesta.

El medio destacó que la famosa no ha podido controlar al joven y constantemente hace ese tipo de cosas, pero esta vez pudo ocasionar una desgracia.

Según el vecino Felipe Saldaña se encuentra acomplejado por su aspecto físico por lo que se ha refugiado en el alcohol ocasionando algunos problemas en el fraccionamiento.

En el medio se puntualiza que el hijo de María Elena Saldaña se encuentra prófugo de la justicia y que incluso había sido llevado a una clínica privada para evitar ser detenido por las autoridades.

En ese sentido se reveló que debido a que el joven se encontraba bajo los efectos del alcohol, el seguro no se haría responsable de los gastos. Sin embargo 'La Güereja' no sabría como pagar ya que por el momento no cuenta con el dinero suficiente.

El vecino detalló para la revista que los daños ascienden a más de medio millón de pesos, entre los carros afectados y los estragos causados al fraccionamiento.

Hasta el momento María Elena Saldaña no se ha pronunciado al respecto ni en sus redes sociales ni en ningún comunicado de prensa.