“Parece niña”: Critican a hijo de Michelle Renaud por su apariencia

Michelle Renaud generó polémica al compartir fotos de la fiesta del cumpleaños de su hijo Marcelo y es que algunas personas aseguran "parece niña".

En días pasados Michelle Renaud celebró a lo grande el tercer cumpleaños de su hijo Marcelo, fruto de su relación con su exesposo Josue Alvarado. Durante el festejo, el pequeño lució un traje de Buzo Lightyear.

Propiamente la actriz de telenovelas como “Pasión y poder”, “Hijas de la luna” y “La reina soy yo” compartió en su cuenta de Instagram las fotos del festejo celebrado el pasado 12 de marzo.

“¡¡3 AÑOS de conocer y estar con el amor de mi vida !! 3 años de ser mamá y todavía no me cae el 20, todavía sigo sintiendo mariposas cuando Marcelo me dice “Mami te amo” No entiendo lo rápido qué pasa el tiempo y crece, cada día tiene alguna ocurrencia nueva que me mata de amor! MARCELO estoy orgullosa de ser tu mamá, estoy muy agradecida por compartir mi vida contigo” Michelle Renaud. Actriz

Sin embargo, las felicitaciones al pequeño niño se vieron apocadas porque algunas personas aseguran que Marcelo parece niña , razón por la que le suplican a la artista cortarle el cabello.

Al respecto y para frenar la polémica, la novia de Danilo Carrera no tardó en defender a su nene así como pedirle no permitir que la sociedad determine su forma de sentir y actuar sino por el contrario, dar e irradiar amor siempre bajo cualquier circunstancia.

"No olvides que los problemas son mentales… Venimos a ser FELICES y la felicidad no es la meta es el camino. Arriésgate siempre a hacer todo lo que desees, no te quedes con ganas de nada. Respeta siempre tus ideas como las de los demás, abre tu mente de tal manera que puedas convivir con gente cerrada sin que sus comentarios te lastimen" Michelle Renaud. Actriz

Le solicitó no siempre buscar tener la razón sino darle oportunidad a quien necesite ser escuchado, reír cada día, gozar y amar a los animales como a la vida misma. Y aunque apenas es un nido, sabe que en un futuro inevitablemente Marcelo se enamorará.

"Escoge una pareja que te agrande el corazón cada que la veas ¡Sé tú! Ashhh Te amo. Siento que todo pasa tan rápido que debo de dejar todo esto por escrito para cuando sepas leer, jajaja. Igual te lo digo diario pero pa que conste” Michelle Renaud. Actriz

Con estas dulces palabras es así como Michelle derriba las críticas hacia su hijo Marcelo.