Hijo de Cepillín le responde a Guillermo Pous por decir que la muerte de su papá es ficticia

El abogado Guillermo Pous sorprendió al dudar de la muerte de Cepillín, algo que molestó a Ricardo González Jr. y no tardó en contestarle.

En diversas ocasiones Cepillín confesó que dudaba sobre la muerte de Juan Gabriel , en varias entrevistas el payasito de la tele se enfrentó con Guillermo Pous pues el famoso aseguraba que todo había sido un espectáculo.

Tras confirmarse la muerte de la celebridad, el defensor de artistas como Aida Cuevas y Vicente Fernández Jr. puso en tela de juicio el fallecimiento de Cepillín. Esto provocó la molestia de Ricardo González Jr. y no tardó en responderle.

¿Qué dijo Guillermo Pous sobre la muerte de Cepillín?

En una entrevista Guillermo Pous recordó la polémica con Cepillín y al igual que el famoso en su momento, detalló que pone en duda su muerte ya que no pudo ver ni su cuerpo ni el acta de defunción.

“Con la misma ironía con la que me hacía referencia y era señalado burlescamente, pues me es sencillo y además citándolo, a mí no me consta que el señor González haya muerto, porque no he visto el cuerpo ni el acta de defunción; posiblemente esté escondido” Guillermo Pous

Continúo con su mensaje y señaló que el payasito de la tele estará siempre presente en los corazones de sus fanáticos.

“A pesar de eso, Cepillín seguirá vivo seguramente en la vida de muchos” Guillermo Pous

Hijo de Cepillín tacha de estúpido a Guillermo Pous

En entrevista para el programa ‘Suelta la Sopa’, el hijo de Cepillín le respondió a Guillermo Pous por decir que la muerte de su papá fue ficticia: “Lo veo como un estúpido, eso es todo”.

Ricardo González Jr. destacó que ellos no provocaron un circo como fue la muerte de Juan Gabriel. En este sentido cuestionó lo rápido que fue su cremación.

“Nosotros no tuvimos la necesidad de meter dos camionetas o tres... nosotros tuvimos un contacto directo con la prensa y se vio que fue totalmente que fue una actuación lo que hicieron ellos. No hay manera de que un día para otro cremes a un fallecido” Ricardo González Jr.

El hijo de Cepillín recalcó que siempre ha existido un gran afecto con Juan Gabriel y su familia, pero destacó que lo desaparecieron.