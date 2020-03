¿Hijas de Raúl Araiza ya conviven con la nueva novia del conductor?

Roberta y Camila, hijas de Raúl Araiza, ya tuvieron su primer encuentro con María Amelia Aguilar, la actual novia del conductor del programa Hoy.

Raúl Araiza ya no esconde su relación con la conductora y psicóloga María Amelia Aguilar, a quien conoció en el foro del programa Hoy y con quien lleva dos meses de noviazgo.

Fue propiamente Raúl quien confirmó estar dándose una oportunidad en el amor tras su divorcio de Fernanda:

"Me he cuidado mucho este tiempo por el respeto, pero sí estoy saliendo con alguien ya muy formal. Estoy muy contento, al tiempo se irá sabiendo, pero siempre quise encontrar a alguien con quien pudiera hablar, con quien me identificara, estoy bien, muy contento”, dijo para posteriormente hacer su primer viaje de pareja rumbo a Oaxaca.

Las cosas entre el también conductor de Miembros al Aire y la psicóloga van de lo mejor; sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas ya que hay unos días se rumoró que las hijas de ‘El negro’ Araiza estaban negadas a conocer a su actual novia.

"Las hijas de Raúl Araiza, me entero, NO están NADA interesadas en conocer a su nueva novia María Amelia Aguilar Rule. Las dos contestaron categóricamente 'paso, pa'; cuando les propuso presentárselas”, aseguró el periodista Alex Kaffie y aunque lo dicho no se confirmó ya pasó lo inevitable.

Así es, Camila y Roberta Araiza finalmente conocieron a la nueva pareja de su padre, el encuentro tuvo lugar en Acapulco, durante el Abierto de Tenis que tuvo lugar en Guerrero.

Kaffie revela que los cuatro estuvieron frente a frente; sin embargo, solo intercambiaron un saludo cortés, es decir, no hubo una convivencia como tal, pero pronto lo harán ya que los tres hijos de ella suelen frecuentar algunos de los lugares favoritos de Camila y Roberta. Además tienen amigos en común.

Por si fuera poco, al conductor de Hoy también le hace falta conocer al exmarido de María Amelia, encuentro que iba a ocurrir en los próximos días debido a que tenían el compromiso de una boda en común, misma que se canceló debido a las medidas preventivas para evitar el contagio comunitario del coronavirus.