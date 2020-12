A través de sus Instagram Stories Elisa Klitbo arremetió contra su mamá Cynthia pues la acusó de ser homófoba, racista y clasista.

El pasado 11 de diciembre, Cynthia Klitbo viajó a Perú debido a un proyecto laboral que tiene en dicho país. A través de sus redes sociales la famosa compartió que se encuentra disfrutando de esta nueva aventura con su hija Elisa.

Sin embargo, la joven sorprendió a todos al acusar a su mamá de ser una persona homófoba, racista y clasista. A través de sus Instagram Stories Elisa Klitbo arremetió contra la famosa.

Aunque de inmediato borró sus publicaciones, usuarios realizaron capturas de pantalla sobre sus comentarios en contra de Cynthia Klitbo.

Hija de Cynthia Klitbo arremete contra su mamá en Instagram

En su primera publicación la hija Cynthia Klitbo arremetió contra su mamá pues aseguró que no tiene el apoyo que necesita pues le presumió que había llegado a los 58 mil seguidores en su perfil de Tiktok.

“Es triste que la persona que más debería apoyarte sea la que más odio te tira... Hoy muy emocionada fui a contarle a mi madre que llegué a los 58 mil seguidores en Tik Tok” Elisa Klitbo

Elisa Klitbo detalló que los comentarios de su mamá no terminaron ahí pues después le señaló que no ha de tener buenos seguidores.

“Te han de seguir puros señores cochinos y gente de tu escuela, si no quién más te seguiría... También me dijo que en mi generación no iba a haber buenos hombres porque todos iban a ser elles, que como íbamos a ser tan liberales iban a ser como yo” Elisa Klitbo

Hija de Cynthia Klitbo revela que su mamá no la apoya pic.twitter.com/PavJwZBUno — Fabiola (@Fabiola34070791) — Fabiola (@Fabiola34070791) December 30, 2020

En sus Instagram Stories lamentó que no pudo escoger el lugar en donde crecer asegurando que ya está cansada de quedarse callada y no poder expresarse.

Antes de terminar pidió ya no ser comparada con Cynthia Klitbo pues la tachó es una persona homófoba, racista y clasista.

“Así que por favor dejen de compararme con alguien homofóbico, racista, clasista y sexista” Elisa Klitbo

Hija de Cynthia Klitbo revela que su mamá es homófoba, racista y clasista pic.twitter.com/TyevBy1Jrg — Fabiola (@Fabiola34070791) — Fabiola (@Fabiola34070791) December 30, 2020

Hasta el momento Cynthia Klitbo no se ha pronunciado por estos mensajes que compartió su hija, aunque en otras entrevistas la famosa había mostrado feliz por tener a Elisa Klitbo.