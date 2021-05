Rechazan dinero de Larry Hernández; víctima quiere justicia

Con dinero, Larry Hernández quiere olvidarse de la denuncia por secuestro en su contra, pero no será tan fácil.

El cantante ofreció a José Andrade, quien lo acusó de secuestro y golpes en la corte Newberry en Carolina del Sur, un acuerdo previo de indemnización para eliminar los cargos en su contra.

No obstante, el abogado de Andrade habría rechazado la oferta de recibir un monto no especificado y así saldar gastos de hospitales y salarios no devengados tras el incidente, debido a que el afectado no busca dinero sino justicia, reportó la cadena Univisión.

Como sabrás, Larry está acusado de secuestro y agresión en contra del ayudante de un promotor musical, tras ofrecer una presentación en Newberry el 16 de agosto de 2015.

Tras pasar un mes en la cárcel se le concedió la libertad bajo fianza, con la condición de entregar su pasaporte.

El caso se ha extendido debido a que se han postergado diversas audiencias y el alguacil del Condado de Newberry, James Lef Foster, dijo que Hernández planea declararse inocente.