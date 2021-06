Debido a la contingencia por el coronavirus, muchos programas han decidido realizar transmisiones en vivo juntando a diferentes artistas.

El programa SNSerio juntó a Héctor Suárez Gomís con Mauricio Ochmann, quienes declararon que se quieren mucho y que se conocen desde hace tiempo.

Sin embargo, el comediante no perdió la oportunidad para burlarse del actor y le recordó su pasado amoroso . Todo comenzó cuando Héctor le cuestionó a la comediante Perla Yuridia, quien se encontraba interpretando a su personaje ' La India Yuridia ', sobre si tenía hijas.

A lo que la comediante le señaló que tenía dos hijas y un hijo, a lo que el comediante aprovechó para darle un consejo sobre Mauricio Ochmann.

Héctor Suárez Gomís hizo referencia a la relación que mantuvo Ochmann con Julieta Suárez , hermana de Gomís e hija del cómico Héctor Suárez . Además de su matrimonio con Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez .

Mauricio Ochmann tomó con humor la burla de su colega, sin embargo, no ocultó la incomodidad que le causó el comentario.

“Héctor por favor... No lo puedo creer. Siempre me lo hace, mira me puse hasta rojo"

Mauricio Ochmann