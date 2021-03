Héctor Soberón dispuesto a vender tamales para sobrevivir

En entrevista Héctor Soberón reveló que para salir de la crisis económica se encuentra vendiendo paneles solares.

Muchas celebridades se han visto afectadas por la pandemia del Covid-19, para poder solventar sus gastos Héctor Soberón reveló que se encuentra vendiendo paneles solares.

En entrevista el actor receló que tras el cierre de teatros y la cancelación de varios proyectos, se ha tenido que mover para poder generar ingresos, incluso confesó que se encuentra dispuesto a vender tamales con tal de no caer en una crisis económica.

Héctor Soberón asegura que vive al día

En conversación para el programa ‘De Primera Mano’, Héctor Soberón destacó que se encuentra viviendo una etapa muy difícil. Sin embargo confesó que se encuentra moviéndose para no caer en crisis económica.

“No me he quedado con los brazos cruzados, estoy de un lado a otro, buscando chamba, estudiando cosas de mi propia carrera como ingeniero en electrónica” Héctor Soberón

El actor destacó que tras la falta de trabajo en el medio del espectáculo, ha decidido vender paneles solares.

“Vendo aquí paneles solares, me metí a estudiar para sacar un certificado para poder instalar. Nos estamos reinventando en muchas cosas” Héctor Soberón

Héctor Soberón puntualizó que muchas personas les cuesta dejar de lado el ego y prefieren hundirse en sus deudas que buscar otro trabajo.

“Dejar a un lado los egos y salir adelante. Trabajo vas a encontrar, aunque vendas pepitas en las esquinas. La cosa es que a muchas personas no les gusta dejar el ego a un lado y aceptarlo. En estos tiempos de crisis hay que hacer las cosas y lo que sea para salir adelante” Héctor Soberón

En ese sentido, el famoso destacó que él está dispuesto a vender tamales con tal de seguir siendo el proveedor de su familia.

“Tengo una familia y me han enseñado a ser el proveedor de la casa, y así tenga que vender tamales, lo voy a hacer, pero no me voy a dejar caer, al contrario” Héctor Soberón

Héctor Soberón señaló que lo más importante en estos momentos es tener salud y confesó que ya no cuenta con ninguna propiedad en México.