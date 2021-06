El pasado mes de septiembre Michelle Vieth reveló que su papá Dennis Vieth había muerto a los 58 años. De inmediato celebridades le enviaron el pésame, ahora es Héctor Soberón que envía sus tardías condolencias.

En entrevista con el programa ‘Sale el Sol’, el actor confirmó que pasó unos días muy difíciles debido al Covid-19, pero ahora ya ha podido superar la enfermedad.

En el video compartido por el programa ‘Sale el Sol’, Héctor Soberón se muestra sorprendido al enterarse que el papá de Michelle Vieth había muerto en septiembre pasado.

El actor destacó que no tuvo la oportunidad de convivir con él, ya que solo lo pudo ver el día de la boda. Pese a la polémica entre los famosos, Soberón envío de manera tardía su pésame.

“No lo conocía… lo habré visto… la única vez que lo vi fue el día de la boda… entonces, no sabía, mi más sentido pésame para toda la familia y que encuentren una pronta resignación… no sé cuándo haya fallecido, pero ese es mi deseo”

En su entrevista Héctor Soberón también confesó que tuvo Covid-19 y aseguró que aunque a él le dio de una manera leve, pasó dos días muy difíciles por los síntomas del virus.

Detalló que incluso en una ocasión su mujer lo tuvo que ayudar por que el dolor era insoportable.

“Me tuve que bajar la temperatura, me metí a bañar, fue imposible, y mi mujer me encontró porque el dolor era insoportable, el dolor de huesos, las articulaciones, la cabeza, la temperatura se me levantó, entonces fue algo muy difícil, pero al final del día me fue muy bien”

Héctor Soberón