A través de Instagram, Héctor Sandarti pidió ayuda a sus seguidores para denunciar una cuenta que usa sus fotos.

Héctor Sandarti es uno de los conductores más populares de la televisión, tras su paso por Telemundo el conductor regresó a México para continuar con su trayectoria.

Sin embargo el presentador denunció en sus redes sociales que hay una cuenta de Instagram que está utilizando sus fotos sin ningún permiso.

Héctor Sandarti pide ayuda para reportar cuenta en Instagram

En su mensaje de Instagram, Héctor Sandarti reveló que hay una cuenta falsa en la se utilizan sus fotos y no sabe si podría tener motivos ocultos.

El conductor compartió una captura de pantalla donde muestra que un usuario falso se está haciendo pasar por él, al utilizar su imagen para hacer publicidad.

Héctor Sandarti puntualizó que desconoce si esta cuenta es utilizada para cometer fraudes por lo que les pidió a sus seguidores tener cuidado con este tipo de cuentas en Instagram.

“Feliz sábado familia!! Hoy les solicito su ayuda reportando esta cuenta que está usando mis fotos @maxell_j2020” Héctor Sandarti

En este sentido el conductor dejó en claro que todas sus cuentas se encuentran verificadas. El famoso pidió a las personas reportar este tipo de usuarios ya que podrían ser un peligro para las personas.

“Todas mis cuentas están verificadas, así que mucho cuidado con este tipo de fraudes. Si sabes de alguien más que incurra en esta práctica te agradeceré que me avises. Muchas gracias!!" Héctor Sandarti

Tras la publicación de Héctor Sandarti sus seguidores le reportaron que no es la única cuenta falsa que utiliza sus fotos y su nombre, incluso revelaron que han recibido mensajes de esas cuentas.

“Yo hace unos meses te mandé mensaje privado porque alguien se hizo pasar por ti, no solo con tus fotos pero tu nombre y todo lo bueno que ya no me mandaron nada”, “Hace como dos meses empecé a seguirlo en Instagram y un día me respondió supuestamente usted”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Luego de que Héctor Sandarti denunció la cuenta, usuarios revelaron que ya había desaparecido de Instagram. Las personas señalaron que el hacerlo publico ayudó para que no siguiera engañando a las personas.