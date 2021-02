Gwyneth Paltrow revela que tuvo Covid-19; aún sufre "confusión mental"

Gwyneth Paltrow compartió las secuelas que le ha dejado el Covid-19 luego de contagiarse a inicios de la pandemia.

Gwyneth Paltrow se unió a la larga lista de estrellas de Hollywood en dar positivo a Covid-19 y, por fortuna, recuperarse de la enfermedad, así lo reveló recientemente a través de su sitio web ‘Goop’.

Además de esta confesión, la actriz de 48 años dijo que aún sufre de un par de secuelas del Covid-19, como la “constante fatiga y confusión mental”.

Gwyneth Paltrow tienen inflamación en el cuerpo

De acuerdo con Gwyneth Paltrow, ella decidió acudir al médico recientemente por malestares generales en el cuerpo que no la dejaban continuar con su vida y rutina normal desde marzo de 2020.

Luego de realizarse algunos estudios de laboratorio, el médico detectó altos niveles de inflamación en varios órganos, especialmente en su cerebro y los intestinos. Estos daños, según le explicó el especialista, eran producto del Covid-19 que Gwyneth sufrió casi un año atrás.

“En enero, me hicieron algunos exámenes que mostraron niveles de inflamación realmente altos en mi cuerpo. Así que recurrí al doctor de medicina funcional Will Cole.

Después de ver todos mis resultados de laboratorio, me explicó que este era el camino hacia mi inusual curación de coronavirus.” Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow sufre "confusión mental"

Una de las secuelas que más ha sufrido Gwyneth Paltrow, es la "confusión mental", por lo que pidió a su médico tratamientos para sobrellevarla.

Aunque no toma fármacos para tratar esta secuela, la actriz comenzó con dietas saludables y ricas en vitaminas, evitando el consumo de azúcar o alcohol.

Por fortuna, desde hace algunas semanas, se ha sentido mucho mejor y "con un intestino más saludable".