Gustavo Adolfo confiesa que no le tiene miedo a Enrique Guzmán

El periodista Gustavo Adolfo Infante reveló durante una entrevista al periodista Alejandro Zúñiga que no tiene miedo de la reacción de Enrique Guzmán tras la exclusiva que el periodista de ‘De Primera Mano’ presentó en Imagen Televisión, en donde Frida Sofía acusó a su abuelo de tocarla indebidamente desde que ella tenía cinco años.

“No (tengo miedo)... hay que tener precaución. El señor Enrique Guzmán anda armado y es una persona violenta. Ayer mi mamá, muy preocupada, me habló, ‘Gustavo contrata seguridad’. Yo no hice nada, quien lo dijo fue su nieta. Yo ni estuve ahí” Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante dejó claro que él sabe que Enrique Guzmán es una persona violenta, por lo que andará con cuidado de no encontrárselo porque el cantante es capaz de todo. Infante expresó que su familia se encuentra preocupada por las posibles represalias que podría tomar el cantante contra el comunicador.

Gustavo Adolfo Infante reconoció que como su deber periodístico, debía exponer el caso y no quedarse callado:

“Ella es la que lo dice, no soy yo. Yo no llevé ningún guión, yo sé que el señor Guzmán está muy enojado conmigo, dice que soy un estúpido y que se arrepiente de haber estrechado mi mano, que él siempre me ha dado respeto” Enrique Guzmán

Gustavo Adolfo reacciona a entrevista Enrique Guzmán en Ventaneando

Luego de que Gustavo Adolfo diera a conocer su entrevista con Frida Sofía; Enrique Guzmán se presentó hoy para dar su versión de los hechos en el programa Ventaneando, y el periodista se posicionó al respecto.