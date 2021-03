Gustavo Adolfo Infante reveló que el acoso sexual ocurrió en un hotel, donde su jefe lo citó muy de noche, con el pretexto de un asunto de trabajo

En los últimos meses, famosos como Eréndira Ibarra, Adrián Di Monte y Lucila Mariscal han revelado que fueron víctimas de abuso o acoso sexual en algún momento de su vida. Ahora Gustavo Adolfo Infante se ha sumado a la lista.

En su programa ‘De primera mano’, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que hace muchos años, cuando iniciaba su carrera en una revista, el propietario, de origen español, intentó propasarse con él en un hotel, aprovechándose de que era su jefe.

“Quería chutarme esa noche” Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante: Su jefe lo citó en un hotel por un supuesto asunto de trabajo

Tras presentar una nota sobre las acusaciones en contra del diplomático Andrés Roemer por abuso y acoso sexual, Gustavo Adolfo Infante encontró el momento propicio para contar su incómoda experiencia.

“Una vez me pasó con un cuate español que tenía una revista, yo era el corresponsal en México” Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante dijo que en una de las visitas a México, su jefe le llamó muy de noche para pedirle que fuera a su hotel con el pretexto de un asunto laboral que no podía esperar porque al día siguiente dejaría el país.

“Me dice que llegó a México y que necesitaba que fuera a su hotel para darme la revista, eran las 10 de la noche y que mañana se iba a Cancún o Argentina” Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante: “Se salió de la cama en calzones"

El periodista Gustavo Adolfo Infante recordó que cuando llegó al hotel, su jefe le pidió que subiera a su habitación, lograr donde ocurrió el acoso sexual.

“Se sale de la cama en calzones y me dice: '¿Por qué no te sientas aquí?' y le digo: 'Creo que estás muy confundido, aquí tienes tu pinche revista'. Dejé las revistas y me salí” Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante aseguró que tras esa experiencia renunció a la revista y desde entonces nunca más ha sufrido otro acoso sexual.