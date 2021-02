Gustavo Adolfo Infante se enfrascó en una discusión con el abogado de Laura Zapata, Carlos Cuenca, mientras hablaban del caso de Eva Mange.

En el programa ‘De Primera Mano’ se invitó al abogado de Laura Zapata para hablar de la situación de la señora Eva Mange dentro de la institución ‘Le Grand Senior Living’.

Sin embargo durante la entrevista Carlos Cuenca vivió una fuerte discusión con Gustavo Adolfo Infante que terminó con la desaprobación del público, ya que señalaron que el periodista se habría enfrascado en una pelea sin sentido.

¿Qué pasó entre el abogado de Laura Zapata y Gustavo Adolfo Infante?

En el video se muestra que el abogado de Laura Zapata comienza ha explicar la denuncia que hizo la artista. De manera muy técnica el licenciado detalló que el proceso legal es contra los que resulten responsable y no en específico de la enfermera o del asilo.

Carlos Cuenca también puntualizó que el que se hayan quitado los sellos del lugar no quiere decir que no se siga con la denuncia.

En ese momento Gustavo Adolfo Infante le preguntó sobre quién era la que pagaba: “¿Quién paga la estancia de la señora Eva Mange? ¿Thalía, sus abogados o Laura Zapata?”.

El abogado de Laura señaló que los abogados no. De manera molesta el periodista le cuestionó: “¿No sabe usted si paga Laura o paga Thalía?”. De inmediato el licenciado respondió: “Pagan las dos, no sé en qué porcentaje”.

A partir de este momento la conversación se volvió más tensa y Gustavo Adolfo Infante reclamó que había concedido una entrevista en donde estaba siendo agresivo y que se encontraba enojado.

“¿Sabe qué? No sé si usted así le habla a la gente, pero a mí me parece que usted está bastante alteradito ante una situación (…) ¿Qué sigue (con el juicio)? Sin que se enoje, porque usted se enoja cuando le preguntan algo, no sé para qué da entrevistas si se va a enojar” Gustavo Adolfo Infante

Por su parte Carlos Cuenca se defendió y aseveró que se encontraba tranquilo pero que en el mundo legal hay que ser muy preciso con los términos.

Ya en plena pelea el abogado explicó por qué Laura Zapata no se puede salir del lugar y detalló que sólo es el punto de vista jurídico no de las opiniones de las personas.

Al final de la entrevista Gustavo Adolfo Infante recalcó que el ya habría corrido a Carlos Cuenca del caso.

“Ojalá le vaya bien a Laura con usted. Si yo fuera el cliente ya la hubiera corrido por la manera en que responde (…) No sé como puede ganar con esta educación que tiene y no estor hablando legalmente, sino de los modos” Gustavo Adolfo Infante

Usuarios reprobaron la actitud de Gustavo Adolfo Infante

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y a través de Twitter mostraron su inconformidad en contra de Gustavo Adolfo Infante pues consideraron que el en todo momento buscó la pelea mientras que el abogado de Laura Zapata se mantuvo centrado.

“No discutió, el abogado dio una cátedra de buenos modales y de argumentos válidos que este ser de pequeño intelecto no entendía, eso fue lo que lo molesto. Grande el abogado y el otro siempre es un papel de déspota”; “¿No les da pena repetirlo?”; “Muy mal por Gustavo Adolfo Infante, tratando siempre de poner a la gente contra la pared. Bien por el abogado que no cayó en su juego”; “Dicen que grita y discute más el que no sabe y no tiene la razón… bien por el abogado”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video.