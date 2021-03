Al ritmo de "Diplomático", su reciente canción junto a Major Lazer, Guaynaa demuestra que sabe mover las caderas...

El cantante puertorriqueño Jean Carlos Santiago Pérez mejor conocido como ‘Guaynaa’ enloqueció a sus fans al perrear intensamente en el muelle de Miami al ritmo de su canción “Diplomático”, en la que colabora con Major Lazer.

Luciendo short gris, el cual se alzó para enseñar sus muslos, Guaynaa perreó intensamente mientras se alzaba la playera negra a fin de endulzar las pupilas que lo observaban en aquel momento. “Para obtener asesoramiento en marketing, llame al 1-800-diplomático”, escribió el cantante junto a su sugerente video publicado en Instagram.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Eres el mejor”, “Rompiéndola”, “El tema está bien duro”, “Estás cabrón”, “Qué ganas de ser Lele”, “Tiene un no sé qué... que me vuelve loca”, “Su perrito me da 1000 años de vida”, “Todo lo que se come Lele Pons”, “Lo increíble no es el perreo sino que nadie lleva caretas ahí”, “Cadera suelta”, expresaron los fans de Guaynaa.

‘Diplo’ se une a Major Lazer y Guaynaa

Major Lazer estrenó el video de su nuevo y pegajoso sencillo “Diplomático”, mismo que fue dirigido por Sam Sulam y filmado en Miami, FL. Este cuenta con la colaboración musical de Guaynaa pero también con la presencia de Diplo, Walshy Fire y Ape Drums.

El material audiovisual de Guaynaa cuenta la historia de un rico, dueño de un caballo, que al no encontrar a su jinete estrella busca rápidamente a un sustituto, ¿qué puede salir mal?

“Diplomático” se incluye en el disco “Music is the Weapon (Reloaded)” de Guaynaa, que será lanzado el próximo 26 de marzo. Este incluirá cuatro canciones adicionales.

Cabe mencionar que “Music is the Weapon (Reloaded)” fue lanzado en octubre del año pasado, éste incluye colaboraciones de Guaynaa con Nicki Minaj, J Balvin, Marcus Mumford, Khalid, Alessia Cara, Skip Marley, Anitta, Paloma y Busy Signal.