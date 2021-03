En entrevista con varios medios, Emilio Osorio destacó que las opiniones de personas que no estuvieron ahí son inválidas.

Hace unos días Daniela Berriel denunció que había sido víctima de abuso sexual por parte de Eduardo Ojeda . El actor Gonzalo Peña también tendría que responder ante las autoridades luego de que la famosa señaló que estuvo presente al momento de la violación y no hizo nada para impedirla.

Al darse a conocer su posible complicidad, Juan Osorio tomó la decisión de suspender al actor Gonzalo Peña de su trabajo en la telenovela ‘ ¿Qué le pasa a mi familia? ’. Al respecto Emilio Osorio fue cuestionado sobre la situación, sin embargo prefirió no hablar del tema.

Emilio Osorio: "Nadie que no haya estado en la situación puede opinar"

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Emilio Osorio destacó que no le corresponde a nadie que no estuvo en ese momento hablar sobre Gonzalo Peña.

"Yo creo que nadie que no haya estado en la situación puede opinar. Todas las opiniones de las personas que no estuvieron ahí son inválidas, porque al fin y al cabo es una situación que no nos corresponde a ninguno” Emilio Osorio

El actor destacó que el abuso sexual es un tema muy delicado y que no le gusta hablar de ello ya que no lo involucran.

“Son cambios y cosas que pasan, son situaciones de la vida y no me meto mucho porque es un tema muy delicado. La verdad no me gusta entrometerme en cosas que no tienen nada que ver conmigo" Emilio Osorio

Sobre si la salida de Gonzalo Peña va a afectar el desarrollo de la telenovela ‘ ¿Qué le pasa a mi familia? ’, Emilio Osorio puntualizó que es un equipo muy unido.

"Con lo que concierne al proyecto, muy emocionados por ver qué va a pasar. Sinceramente cuando hay una buena vibra entre la producción y entre los actores, lo único que se espera es que todo siga así y todo sigue así. Bendito Dios estamos felices y seguimos dándole con todo" Emilio Osorio

El también cantante destacó que desconoce quién será el actor que llegue a suplir al actor, pero destacó que confía a que se va a elegir a la persona más adecuada para el personaje de Mariano Rueda Torres.