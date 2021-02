Gomita revela que ahora si se dedica a hacer ejercicio y comer sano

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, reveló que espera ser lo más natural posible y no volverá a pisar nunca más un quirófano , de acuerdo a una entrevista emitida por el programa Hoy.

Gomita reveló que operarse para retirarse los glúteos fue una experiencia muy traumática para ella, sin embargo ahora enfoca su energía en alimentarse sanamente y hacer ejercicio , pues considera que sus pompas antes no tenían la forma que ella deseaba y estos le trajeron varios dolores a los que nunca se pudo acostumbrar.

“Fue un proceso que lo trabajé conmigo misma, mis doctores y psiquíatra, es que antes yo lo decía muy plena, me voy a operar y fui muy juzgada por el publico, ya le pedí perdón a mi cuerpo por todo lo que le hice, y estoy muy contenta por quitarme los implantes de pompas” Gomita

Gomita se defiende tras las críticas por irse de fiesta en plena pandemia

Gomita volvió a ser blanco de duras críticas en las redes sociales, esto luego de que presumiera en sus historias de Instagram que se había ido de antro en compañía de varias personas

Fue a través de un par de efímeros videos que Gomita presumió que le fue de maravilla en un antro donde pudimos observar a la influencer sin cubre bocas y bailando, por lo que diversos cibernautas se molestaron, pues aseguran que no le importa en lo absoluto la actual pandemia que se vive en México.

“No es todo como lo ven, luego es un personaje, muchas veces somos espejo, si tu no te cuidas, amiga, piensas que yo no me cuido” Gomita

A pesar de las duras críticas, ‘Gomita’ no ha dejado de presumir los lugares que visita, entre los cuales destaca un reconocido restaurante y diversos sitios turísticos.