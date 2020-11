Gomita compartió en su canal de YouTube que ya llegó el espíritu navideño a su casa.

Aracely Ordaz, mejor conocida en el mundo de la farándula como ‘Gomita’, usó su canal de YouTube para dar un tour por su hogar y presumir que ya llegó el espíritu navideño en su casa.

La influencer narró cada detalle de su casa a todos sus seguidores, mostrando que cada rincón está adornado muy a su estilo. Hasta el momento el video cuenta con casi 440 mil reproducciones.

Sin duda el momento que todos esperaban ver era el árbol de Navidad, que este año tuvo los colores dorado blanco y plateado para atraer salud, dinero y amor.

La expayasita de 'Sabadazo' destacó que este año todas las decoraciones están al interior de su hogar, pues está cansada de competir por quién tiene el mejor diseño con sus vecinos.

“Bienvenidos a mi casa ya en modo navideña. No deben competir entre vecinos disfruta la Navidad, mejor adorna adentro de tu casa, que lo disfrute tu familia. Trata de no prender todo el día las luces porque si no te va a llegar bien cara la luz en enero” Gomita

Ante esto, los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, al destacar que Araceli tiene muy buen gusto y dio muy buenos tips de como reutilizar esferas, así como muñecos de nieve de otros años para economizar en estas fechas.

“Que bonita decoración algún día la podré decorar, porque esto de tener 3 hijos no duraría mi hogar así”, “Me gustó como adornaste Ara, en Navidad todo se vale”, “Está hermosa tu casa”, “Tienes muy buen gusto”, “me alegras mis días Gomita”, “Eres muy linda”.