Gomita destacó cuáles son sus favoritos y afirmó que ha gastado mucho dinero en calzado.

Hace unos días Gomita compartió en su canal de YouTube un video en el que muestra a detalle que es una compradora compulsiva de zapatos.

La sensual Araceli Ordaz, sin tapujos contó en su armario 220 pares de zapatos, desde las pantuflas de la boda de Edwin Luna y Kimberly Flores hasta los tenis que usa Karol G, intérprete de ‘Tusa’.

Gomita es una de las pocas famosas que muestra sin tapujos detalles de su vida íntima en su canal de YouTube, dicha grabación en tan solo unos días logró más de medio millón de visualizaciones y miles de likes.

“Creo que son muchos, mi mamá me va a regañar, me va a decir que ya no compre y siempre traigo nuevas cosas. Me estoy arrepintiendo porque todavía no acabo de sacar todos los zapatos” Gomita. Actriz

Gomita decidió escombrar su clóset durante la cuarentena. Conforme fue sacando los zapatos, la presentadora de 25 años, los ordenó en el piso de su habitación hasta que los pudo contar, dando como resultado 220 pares de zapatos.

Ante el número de pares, la hermana de Lapizito y Lapizín señaló que le gustan mucho los que brillan, pero también que le fascina el calzado cómodo, por lo que es normal que tenga más tenis que zapatillas o botas; sin embargo, uno de sus favoritos son los que usa Karol G.

Aquí te dejamos el video de Gomita