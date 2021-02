A través de sus Instagram Stories Gomita reveló que no se sentía muy bien, pero descartó que se trata de Covid-19.

Pese a la contingencia por el Covid-19, Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, ha realizado diferentes viajes. Sin embargo alarmó a sus seguidores al revelar que no se encontraba muy bien de salud.

A través de sus Instagram Stories, la influencer puntualizó que había ido de emergencia al hospital luego de presentar ciertas molestias en el corazón y mareos.

Gomita tiene problemas en el corazón

Gomita acudió a uno de los partidos de la Serie del Caribe que se llevó a cabo en el estadio de Beisbol de Mazatlán. Pero en pleno vuelo comenzó a tener problemas en su salud por lo que su mamá decidió llevarla de emergencia al hospital.

La influencer puntualizó que sus síntomas fueron mareos y problemas en el corazón, por lo que el médico le realizó un electrocardiograma.

“No me siento bien, mi mamá me está llevando al doctor, mi corazoncito no sé qué tiene” Gomita

En su video Gomita descartó que fuera Covid-19 y detalló que esperaran los resultados para poder tener un diagnóstico concreto.

“Mi corazoncito no está bien, ahorita traigo mareos, por eso veían mis ojos caídos porque realmente no me sentía bien, no es covid-19 como ustedes se lo imaginan. Mis ojos están caídos, si los levanto me duele mucho” Gomita

Aunque no fue necesario hospitalizarla, Gomita se mostró preocupada por no saber que tenía. En otro video compartió con sus seguidores que ya se encontraba mejor, aunque estaba tratando de descansar y guardar reposo.

En los últimos días Gomita ha sido criticada ya que ha compartido que pese a la contingencia por el Covid-19 ha viajado constantemente.

Incluso para finalizar el año viajó a Cancún donde acudió a una fiesta, usuarios destacaron que no había cumplido con las medidas sanitarias recomendadas.

Algunos usuarios incluso le han señalado que como figura pública debería poner el ejemplo y tomar las medidas pertinentes de sanidad contra el Covid-19.