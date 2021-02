Gomita confesó que en los últimos días se había sentido mal

Gomita reportó en redes sociales hace unos días que había sido hospitalizada de emergencia debido a complicaciones derivadas posiblemente por coronavirus. Sin embargo finalmente habla de su verdadero mal.

Mediante un live en Instagram, Gomita salió a decir que nunca tuvo el virus que aqueja al mundo entero en su cuerpo y su malestar se debe a que fue descubierto que sufre de vertigo.

Gomita compartió que, en efecto, había sido ingresada a un hospital por repentinos malestares físicos , como mareo y nauseas, incluso en el video dejó claro que si la veían rara es por que realmente no se sentía bien:

"Mi corazoncito no está bien, ahorita traigo mareos, por eso veían mis ojos caídos. No tengo equilibrio en la mirada, no puedo estar haciendo muchas actividades, realmente lo que tengo es vértigo", señaló Gomita.

"Es una cosa muy extraña, mis oídos no se conectan con mi cerebro, no manda esa señal, todo fue por estrés, porque estoy buscando mucho trabajo. Me dio vértigo, es una cosa que no se puede controlar en el cuerpo” Gomita

Posteriormente, ya más recuperada, la modelo compartió un video en el que se ve como su mamá le aplica una inyección con el fin de disminuir sus malestares. Ante todo Gomita se mostró con toda la actitud para sus seguidores y apareció estrenando look.

¿Qué es el vertigo?

El vértigo es una sensación de movimiento o giros que se describe como mareo. Las personas con vértigo sienten como si realmente estuvieran girando o moviéndose, o como si el mundo estuviera girando a su alrededor. Este trastorno puede afectar a cualquiera.

El vértigo se relaciona casi siempre con una alteración del sistema vestibular, que se halla dentro del oído interno y coordina el mantenimiento del equilibrio así como nuestra postura, puede ser momentáneo o durar horas o incluso días.