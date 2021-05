"Parece que tiene globos", critican el exceso de glúteos de Gomita

No es ningún secreto que a Gomita le encanta modificar su anatomía. Hasta el momento ha revelado que a su corta edad de 25 años, lleva más de 12 cirugías, entre ella una de pompis y de la cual ha sido presa de miles de criticas.

Hace unos días Araceli Ordaz, estuvo de vacaciones en Disneyland, California junto a su familia, ahí presumió su frondoso trasero con unos leggings negros, mismos que a decir de los haters se veía como de “Una payasita de crucero”.

No cabe duda que a Gomita le encanta presumir los resultados de sus operaciones, aunque por esa razón siempre es blanco de críticas en Instagram. La joven subió varias fotos de su viaje, sin embargo, hubo tres que llamaron la atención de sus seguidores y haters, pero no de buena manera.

En la instantánea, Gomita posa de perfil en el área temática de Cars con la ajustada prenda, dejando muy poco a la imaginación.

La expayasita fue criticada en vez de llenarse de halagos por sus pompas, ya que varios usuarios aseguraron que se ven muy falsas y hasta de mal gusto, opiniones que se las hicieron saber en los comentarios de sus fotos.

“Una payasita de crucero”, “Creo se te quedaron las nalgas de payaso” y “He visto a muchas que se han operado las pompis, y se ven super naturales, ¿por qué a ella no se le ven así?!", "Parece que trajera globos”, “Si, soy tu fan pero esas pompis no me gustan. Quizá más redondas hay no sé, quizá no veo bien”.

No sólo fueron sus haters, sus propios seguidores de corazón reconocieron que su retaguardia se veía mal.