Gloria Trevi se pronuncia en contra de la violencia tras agresión a Tefi Valenzuela

Gloria Trevi manifiesta su apoyo incondicional a todas las mujeres que han sido violentadas.

Gloria Trevi no es ajena a lo que está pasando en relación a Stephanie Valenzuela, quien fue violentada por su novio, el actor Eleazar Gómez la madrugada del jueves 5 de noviembre.

Mediante su cuenta de Instagram, la cantante de “Me lloras” publicó un video en donde dice no comprender la incongruencia de la sociedad ante los diferentes escenarios de la violencia en contra de las mujeres.

Explica: “Cuando hay una mujer aguanta y se queda callada hay un sector de la sociedad que la considera culpable, cobarde o incluso leal… cuando una mujer denuncia hay autoridades que la consideran exagerada”.

Ya molesta y aterrizando su punto, reprueba que golpear a una mujer y morderla no se consideren lesiones graves. “O sea, ¿hasta cuándo tenemos que aguantar las mujeres?”, dice en relación a lo ocurrido con Eleazar Gómez y la modelo Tefi Valenzuela, y es que trascendió que el actor de telenovelas podía quedar libre esta tarde debido a que las autoridades no consideran la agresión como un delito no grave.

Finalmente, La Trevi pronuncia unas poderosas y duras palabras en apoyo a Tefi y todas las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia: “Maltratar a una mujer es maltratarnos a todas.. Ellas soy yo”, así como promueve el hashtag #bastaalaviolenciacontralamujer #ellasoyyo #noalaviolencia.

Por otra parte, esta tarde Tefi Valenzuela encarará a su agresor Eleazar Gómez, de 34 años de edad. Se espera que el Ministerio Público logré que el actor sea procesado por golpear e intentar estrangular a su novia.