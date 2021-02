Giovanni Medina llama “cobarde” a Alan Tacher; se enfrentan en programa de televisión

Giovanni Medina enfureció con Alan Tacher por no cuestionar a Ninel Conde sobre las acusaciones de fraude en contra de Larry Ramos.

Hace unos días, Ninel Conde concedió una entrevista al programa Despierta América, donde habló de sus próximos proyectos, volvió a lamentar la distancia de su hijo Emmanuel, pero se negó a dar detalles de su actual relación con Larry Ramos, su esposo y empresario acusado de varios fraudes. Como era de esperarse, Giovanni Medina no tardó en opinar al respecto, se puso en contacto con el periodista Javier Ceriani para insultar al matutino de Univisión pero sobre todo a su titular Alan Tacher, a quien llamó “cobarde”.

Contrario a quedarse callado, Alan Tacher enfrentó a su detractor. Para evitar habladurías y creación de nuevos chismes lo hizo en el programa de Univisión. “Nos conectamos en directo a Quinta Roo, a Tulum, donde está Giovanni”, dijo para cederle la palabra y aclarar que hablar de Larry Ramos no era prioridad sino de sus insultos hacía el titular y el staff de Despierta América.

“Empezaste a decir una serie de cosas que creo son mentira, nos insultabas sin motivo y te voy a decir por qué, aquí has tenido carta abierta para hablar de lo que sea cuando tú haz querido. Incluso hace seis meses me cancelaste una entrevista sin razón, entonces no digas que no haz tenido el derecho de dar réplica”, dijo Alan Tacher a la expareja de Ninel Conde, quien tuvo que explicar por qué los llamó “paleros”.

Visiblemente molesto porque Giovanni insistía en hablar de Larry Ramos, Tacher le exigió a Medina revelar el motivo por el que no le permite a Ninel ver a su hijo, acción que sigue sin comprender hasta el momento. Sin más, empresario respondió: “por abandono y por omisión de cuidado”, dijo así como recordó el día que la artista dejó plantando al menor en la escuela.

Giovanni Medina asegura que Larry Ramos es un peligro para su hijo

Aunado a lo anterior, Giovanni Medina dejó claro que no permitirá que Ninel Conde se acerque al menor y mucho menos su esposo Larry Ramos debido a que existe una orden de restricción en su contra que le prohiben estar a menos de 500 metros del pequeño Emmanuel.

El motivo es que Giovanni considera a Larry Ramos un peligro ya que no es posible que éste grabe mujeres en la intimidad así como robé dinero a personas enfermas de cáncer así como evada sus responsabilidades y obligaciones como padre.

Giovanni Medina llama “cobarde” a Alan Tacher

Aferrado a saber por qué lo llamó cobarde, Alan Tacher le exigió a Giovanni responderle: "porque existen periodistas serios, usted no es periodista, pero existen…”. Inmediatamente el conductor comentó: “y usted no es abogado, ni fiscal, ni juez”.

Ante este señalamiento, Giovanni dijo: “usted no sabe nada de mi vida, pero usted no es periodista y eso sí lo sabemos porque usted es una figura pública. Existen periodistas serios que sí han cuestionado a Ninel Conde, tenía ahí la oportunidad de preguntarle por qué está viviendo de dinero mal habido, por qué no es sensible ni empática con las víctimas de su esposo, usted tenía esa oportunidad de lo que la gente quiere saber, sea sensible a las redes sociales, sea humilde y métase a las redes sociales señor Tacher”.

Tal reclamo hizo explotar a Alan, quien lo llamó cobarde por amenazar a Ninel Conde y a las mujeres, poniendo como ejemplo que hace dos semanas amenazó a una de sus compañeras por criticar su paternidad.

Sin llegar a un acuerdo, Giovanni se aferró a pedirle al conductor encarar a Ninel con la misma pasión que lo hace en su contra. Este pleito quedó registrado en video.