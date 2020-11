Giovanni Medina prefirió ignorar la demanda que Ninel Conde entabló en su contra por violencia de género. Asegura que es otra de sus mentiras.

Giovanni Medina cumplió su palabra, no acudió al juzgado pese a que los representantes legales de Ninel Conde le notificaron que se entablaría una demanda en su contra por violencia de género.

En declaraciones para el programa Venga la Alegría, el empresario insiste que se trata de un nuevo juego del ‘Bombón Asesino’ para atraer la atención, así como vuelve a utilizar a la prensa para su beneficio recordando que apenas unos días atrás les negó la información de su boda con Larry Ramos, pues prefirió vender la exclusiva.

“(A los medios) les dijo que no se iba a casar el mismo día que se casó, en una conferencia les vio la cara y al siguiente día salió una revista a la que presuntamente vendió la exclusiva. Así le miente a la gente” Giovanni Medina. Empresario

Niega que haya violentado psicológicamente a la actriz asegurando que ella no tiene pruebas para comprobarlo, tal y como presume, por lo que explica que el video que Ninel da a conocer, donde lo muestra afuera de su casa aparentemente golpeando la pared mientras habla por teléfono es de hace 5 años y que efectivamente estaba de mal humor porque se enteró que su hijo estaba solo y enfermo mientras ella se divertía en una discoteca.

Enojado, también reprocha que Ninel se esté colgando del sonado caso de Eleazar Gómez y Stephanie Valenzuela argumentado su deseo de alzar la voz contra la violencia.

Por otra parte, indica no haber asistido a la audiencia porque está en su derecho de diferir de manera justificada; no obstante, en su momento legalmente abordara el tema ya que está muy interesado en que se descubra la verdad. Así como desmiente haber faltado porque tiene coronavirus, enfermedad que aún no se le ha sido diagnosticada aunque el día de ayer se realizó la prueba.

Finalmente dice estar consiente que la defensa legal de su expareja presentarán pruebas similares al video citado donde no hay hechos concisos pero que pueden interpretarse de muchas maneras.