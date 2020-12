Giovanni Medina evidencia con nueva prueba a Ninel Conde

Giovanni Medina filtra audio para demostrar que Ninel Conde es una madre desobligada.

Giovanni Medina y Ninel Conde se están dando hasta con el sartén y es que a pocos días de que la actriz filtrara un audio con el que pretende probar que su expareja pagó para que testificaran en su contra, ahora es el empresario quien busca evidenciarla.

Copiándole la técnica a Ninel Conde, Giovanni Medina filtra un audio donde se escucha a la voz de su hermana reportándole el mal comportamiento de su hijo Emmanuel, el cual supuestamente ha generado el distanciamiento y desinterés de su madre. Con el material pretende probar que la artista ha desantendido sus obligaciones.

En la grabación difundida en el Instagram del programa Un Nuevo Día, sea parecida con claridad múltiples quejas. El primer reporte cita: “Oye, te comento, otra vez me dieron una queja en la escuela, que Emmanuel se portó mal, que de la nada se empezó a agarrar de patadas con Luciano, o sea sí como de karate, que estuvo muy inquieto, que en la clase de futbol no siguió ordenes no obedeció lo que el maestro le decía”.

En el segundo reporte, la hermana de Giovanni Medina le informó que se siente mal, que quizá tenga influenza por lo que no podrá cuidar al pequeño.

En el tercer reporte le pide al empresario no culparlo de lo que hace Ninel Conde, quien no llega a la hora indicada para cuidar a su hijo. Y finalmente le informa que aprovechará el grupo de WhatsApp de la escuela de Emmanuel para solicitar una niñera confiable. En espera de que ésta aparezca dejará al niño con una mujer de 22 años porque es su única opción.

Cabe recordar que Giovanni Medina y Ninel Conde están enfrascados en una pelea legal en la que luchan por las custodia total de Emmanuel, su hijo en común. Para obtener la victoria, el empresario acusa a su expareja de ser una madre ausente y desobligada mientras que ella afirma que él la violentó durante su relación y debido a que no le gustó que ella le pusiera un alto a la situación ahora se desquita impidiéndole ver a su hijo.