Giovanni Medina proporciona videos que contradicen acusaciones de Ninel Conde

Con un video, Giovanni Medina probó no haber agredido fisicamente a Ninel Conde como ella asegura.

A Ninel Conde se le está complicando su pelea con Giovanni Medina. Pese a que la artista se prometió destruirlo y por ello ha proporcionado videos que dejarían en claro que es un hombre violento, la jugada le está saliendo mal y es que se le está volteando en contra.

Luego de haber difundido fotos que muestran presuntamente golpeada a Ninel Conde, gente comenzó a preguntarse por qué el delicado material no fue incluido en la carpeta de investigación, cuestionamiento que aprovecho Giovanni Medina para desacreditar el material y asegurar que él no fue su agresor por lo que pidió no ser involucrado o de lo contrario habría consecuencias legales.

Al respecto, la actriz y bailarina no se quedó de brazos cruzados por lo que está demandando por violencia domestica mientras enfrenta una batalla por la custodia legal de su hijo Emmanuel, a quien no ha visto desde hace meses.

Tal acusación provocó aún más al empresario, quien comenzó a difundir videos que probarían que la llamada ‘Bombón Asesino’ es una mala madre así como para evidenciar que miente pues sus acusaciones no tienen sustento.

Videos probarían que Ninel Conde miente

A través del programa Ventaneando, se muestran el video que desmiente la supuesta agresión que Ninel Conde asegura haber sufrido por parte de Giovanni Medina. En su testimonio la artista explica que ese día acudió al domicilio de su expareja para comer y convivir con su hijo; sin embargo, cuando Emmanuel se ausentó debido a que debía dormir un poco, el empresario le pidió quedarse con él, al no aceptar se tornó agresivo. Más tarde, otra vez con el niño lejos, Giovanni la acosó y al no lograr nada terminó insultándola con la nana presente.

No obstante, de acuerdo al clip que registró la cámara de seguridad, la expareja nunca ingresó al interior de la propiedad, se mantuvo en el jardín. En orden cronológico se observa a Ninel y Giovanni convivir con Emmanuel, en algunas ocasiones la nana estaba presente, no hubo ninguna pelea. Fue la existencia de este material lo que impidió que el empresario fue vinculado a proceso.