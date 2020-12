George Clooney se habría sometido a una dieta muy estricta para cumplir con los requisitos de su personaje en ‘The Midnight Sky’.

George Clooney se ha convertido en uno de los actores más populares de Hollywood. A sus 59 años, el actor se mantiene muy activo con grandes participaciones en la industria cinematográfica.

El famoso confesó que tuvo que ser hospitalizado de emergencia por pancreatitis, luego de que perdió 12 kilos para su personaje ‘The Midnight Sky’.

¿George Clooney estuvo a punto de morir?

En entrevista para Daily Mirror, George Clooney reveló que se sometió a una dieta muy estricta para perder peso de manera rápida y poder cumplir los requisitos del personaje.

Sin embargo, el descuidar su salud le provocó una pancreatitis aguda, enfermedad en la que se inflama el páncreas por diferentes causas. Cuatro días antes de iniciar el rodaje, el famoso se encontraba hospitalizado.

“Creo que traté de adelgazar demasiado rápido y no me estaba cuidando lo suficiente, he de admitir" George Clooney

George Clooney señaló que paso unos días muy difíciles ya que le costo mucho recuperarse, ya que se encontraba grabando en la Antártida. El actor destacó que debido al clima necesitaba mucha energía, pero necesitaba reposar y mantenerse en el peso correcto.

Aunque su salud se vio deteriorada, el famoso reconoció que esa situación ayudó a que su actuación se viera más real.

“Me llevó algunas semanas mejorar y recuperarme por completo. No fue nada fácil, porque como director y actor, este proyecto me obligaba a tener grandes dosis de energía. Estuvimos rodando en los alrededores de un glaciar de Finlandia, lo cual fue muy complicado, pero era justo lo que necesitaba para dar credibilidad a mi personaje” George Clooney

George Clooney revela los sacrificios que realizó para ‘The Midnight Sky’

George Clooney reveló que perder 12 kilos no fue el único sacrificio, ya que también se dejó crecer la barba.

"Me dejé una barba larga y fea y a mi hijo le encantaba porque escondía cosas en ella, las cuales no descubría hasta llegar al trabajo" George Clooney

Antes de finalizar su entrevista, el actor destacó que puede decir que esta ha sido el trabajo más duro que ha realizado a lo largo de su trayectoria.

“Este ha sido el trabajo más duro que he hecho en toda mi vida, pero fue muy divertido también" George Clooney