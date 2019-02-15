La colombiana, Aura Cristina Geithner sorprendió a sus seguidores con la publicación de candentes videos que muestran “el lado oscuro” de su intimidad.

La colombiana, de 51 años de edad, se encuentra promocionando su sencillo “Me equivoqué contigo”, del cual prepara su video musical.

A través de una candente publicación damos por hecho que habrá un trío sexual. La llamada “Potra de la Banda” se mete en la cama con un hombre y una mujer.

A su vez podemos esperar sexys movimientos de baile...

No obstante, aún no hay fecha de estreno.