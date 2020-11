La conductora reveló que el tiempo que se mantuvo aislada se mantuvo activa en su casa ya que considera que es una enfermedad afecta psicológicamente.

Tras vencer el Covid-19, Galilea Montijo regresó al programa Hoy el lunes 23 de noviembre. En entrevista con varios medios la conductora reveló si tiene secuelas de la enfermedad.

Durante su encuentro con los periodistas, la presentadora detalló que aunque no presentó grandes síntomas por el coronavirus, por la noche le entraba una angustia por su salud y la de su familia.

En un video compartido por el periodista Edén Dorantes, Galilea Montijo señaló que paso tres días muy difíciles, pero afortunadamente no llegó a mayores.

“Luego como un poquito sofocada, como con este agotamiento raro pero es normal, me dijeron que voy a estar así un ratito. Sí la pasé mal tres días, pero gracias a Dios todo bien” Galilea Montijo

La conductora detalló que ella no se hubiera dado que tenía el virus si no se hubiera hecho la prueba, ya que considera que sus síntomas pudieron haber sido psicológicos ya que antes de enterarse que tenía Covid-19 se encontraba bien.

“Si no me hubiera hecho el examen ni me hubiera enterado, a mí sólo me dieron durante los últimos tres días, también psicológicamente tiene mucho que ver... Ya me hicieron exámenes de sangre y todo está bien, nada está inflamado” Galilea Montijo

La presentadora detalló que por las noches le daban grandes angustias porque es una enfermedad que está relacionada con la muerte.

“Te dan muchas angustias en la noche, de lo importante que es la salud, que tu familia esté bien. Es un bicho que desgraciadamente asociamos con la muerte y esas angustias te dan en la noche. Entonces es lo importante de estar bien con la vida, con el mundo” Galilea Montijo

Galilea Montijo puntualizó que afortunadamente ni su esposo Fernando Reina Iglesias ni su hijo presentaron síntomas del Covid-19.

Sobre como paso su tiempo en aislamiento, la conductora detalló que se trató de mantener activa ya que es una enfermedad que afecta psicológicamente a las personas.

“Traté de hacer cosas en la casa. Esta es una enfermedad psicológica, aparte de que te sientes mal, psicológicamente sí te afecta, entonces traté de no estar todo el día en la cama; cuando tenía energía me levantaba y hacía cosas en la casa, con el niño” Galilea Montijo

Por último, Galilea Montijo señaló que tras la muerte de Magda Rodríguez , todos los que forman parte del programa Hoy están dando lo mejor para sacar el proyecto adelante.