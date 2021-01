Galilea Montijo responde a críticas por viaje a Acapulco

Galilea Montijo se justifica, asegura que la reunión en Acapulco fue con amigos y familiares que se cuidan y que ya se contagiaron de coronavirus.

Luego de ser tachada de hipócrita por irse a vacacionar a Acapulco aún cuando, a través de Hoy, programa donde funge como conductora, insiste a sus seguidores no bajar la guardia frente a la pandemia por coronavirus así como mantenerse en casa, Galilea Montijo no se achica, responde críticas y como no quiere ser la única protagonista de este escándalo, revela quiénes estuvieron con ella disfrutado del frecuentado puerto.

En declaraciones para diversos medios, Galilea Montijo confirma haber estado varios días en Acapulco donde se acompañó de su esposo, su hijo así como de amigos que se cuidan y que además ya se contagiaron de coronavirus, incluida ella.

“Nunca hicimos fiesta… Nos reunimos, bueno, nos reunimos los mismos que nos vemos diario. Sabemos que somos gente que nos cuidamos, es la misma burbuja”, justificó y aseguró que Andrea Legarreta también estuvo presente aún cuando no aparece en la postal que desató la polémica.

“Nos juntamos con Andrea Legarreta el mero lunes para hacer lo del señor Armando Manzanero”, dijo e insistió que solo se rodea de gente que conoce: “estuvimos en casa, siempre en familia”, agregó.

Conductores de Hoy despiden a Armando Manzanero desde Acapulco

El pasado 28 de diciembre murió el compositor mexicano Armando Manzanero, el deceso tomó por sorpresa a los conductores del programa Hoy quien en ese momento disfrutaban de unas vacaciones en Acapulco.

Frente a críticas de la audiencia por no mencionar el deceso del quien fue un gran escritor de canciones, de las cuales 50 son éxitos internacionales, la productora Andrea Rodríguez reunió a Andrea Legarreta, Andrea Escalona, Raúl Araiza y Galilea Montijo para realizar un tributo improvisado.

En aquel momento se descubrió que los conductores disfrutan del mar y del soleado clima del puerto de Acapulco. Varios de ellos llevaron a sus familiares y a sus parejas. Se sabe que muchos de ellos despidieron el 2021 ahí.