¿Se aventará del paracaídas? Galilea Montijo le responde a JuanPa Zurita

JuanPa Zurita retó a Galilea Montijo: si ella se avienta del paracaídas, él será juez en Pequeños Gigantes. La conductora de Hoy le responde.

La semana pasada JuanPa Zurita asistió al programa Hoy para platicar acerca de las grabaciones de la segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel, así como dar un adelanto de sus nuevos proyectos que incluyen una posible participación en el reality de canto Pequeños Gigantes.

En aquel momento, Galilea Montijo quiso obtener la exclusiva: “Hay rumores... Que vas hacer juez de Pequeños Gigantes en esta temporada, ¿Es cierto?”, le preguntó al youtuber quien en ese momento lo negó; sin embargo, siendo un poco incongruente lanzó un reto a la conductora.

“Galilea si tú te avientas del paracaídas conmigo, de un avión, yo te agarró en el aire, si tú te avientas yo me hago juez de Pequeños Gigantes” Juanpa Zurita. Youtuber

La íntima amiga de Andrea Legarreta de inmediato dijo 'NO' debido a que le teme a las alturas; no obstante, el reto rápidamente llegó a redes sociales donde a los usuarios se les preguntó su opinión sobre lanzarse o no en paracaídas.

¿Galilea Montijo se aventará del paracaídas? @galileamontijo

Una semana después, Montijo dio su respuesta final en el programa Hoy.

“¿Quieren que me aviente? Mateo me dijo: 'Mamá yo sí quiero que te avientes'. Mi marido me dice que él me apoya pero no quiere que me aviente porque soy muy miedosa, entonces... Juanpa Zurita, hijo del maíz, me voy aventar del paracaídas, tengo mucho nervios, pero soy aventada” Galilea Montijo. Conductora de televisión

Conclusión: JuanPa Zurita será uno de los jueces de la próxima temporada de Pequeños Gigantes en la que participará Biby Gaytán.