En entrevista con varios medios, Galilea Montijo habló de la supuesta infidelidad de su esposo, Fernando Reina Iglesias.

Galilea Montijo se ha convertido en una de las conductoras más populares de la televisión mexicana. Sin embargo, la famosa se ha visto envuelta en una serie de rumores incluida una supuesta infidelidad de su esposo.

A través de su cuenta de Instagram, Fernando Reina Iglesias emitió un comunicado en el que aclaró que no engañó a su esposa y que se trataron de comentarios sin fundamentos por parte del periodista Jorge Carbajal.

Ahora la presentadora reacciona a todos los rumores y destaca que el confía en su esposo.

Galilea Montijo habla sobre supuesta infidelidad de su esposo

En entrevista con varios medios, Galilea Montijo habló sobre los rumores y aseguró que su familia ya se encuentra acostumbrada a que se inventen diferentes cosas que no son ciertas.

En un video compartido por el periodista Edén Dorantes, la presentadora destacó que él tiene mucha confianza en su esposo.

“Confío en mi esposo, lo que él me diga, eso es. No tengo idea de donde viene la historia” Galilea Montijo

Galilea Montijo destacó que entre el mundo de la farándula y el político es común que surjan rumores, por lo que ya la pareja se encuentra acostumbrada a leer cosas que no son ciertas.

“Estamos acostumbrados a los chismes, a los rumores, qué les puedo decir (…) Él también ha aguantado vara cuando han salido cosas mías. Él trata de no salir conmigo para que no se hagan chismes y le dije ‘ni modo, te tocó esta vez, mi vida” Galilea Montijo

¿Galilea Montijo estaría dispuesta a perdonar una infidelidad?

Sobre si perdonaría una infidelidad, la conductora del programa Hoy puntualizó que tendría que pasar por esa situación.

“No sé, creo que hay muchas situaciones alrededor. Lo único que te puedo decir es que en mi esposo confío ciegamente, lo que él me diga eso es” Galilea Montijo

En la entrevista Galilea Montijo alabó las cualidades de Fernando Reina Iglesias.

“Es una persona que se la pasa trabajando por su familia. No sale de fiesta, hasta le digo ‘vete con tus amigos, sal’. No quiere, no le gusta, se la pasa haciendo deportes y si no está en la casa con sus hijos, así que está cañón y yo creo que como mujer una se daría cuenta” Galilea Montijo

Sobre si ejercería acciones legales contra el medio que saco estos rumores, la presentadora destacó que a ella y su esposo le da mucha flojera esas cosas.