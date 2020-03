La conductora entrevistó a la cantante antes de su debut en el teatro musical, cuando estaba sumamente enferma



El pasado 31 de enero se estrenó ‘Hoy no me puedo levantar’, la primera obra de teatro musical en la que participa Belinda. Sin embargo la cantante se enfermó de influenza lo que le afectó su voz de cara al estreno.

Como parte de su nuevo programa ‘LatinUS’, Galilea Montijo entrevistó a la también actriz, quien se encontraba sumamente frustrada pues un día antes de su gran debut no podía hablar.

Ante esta situación, la conductora del programa ‘Hoy’ se ofreció para ayudarla e inyectarla para que pudiera sentirse mejor. Una Belinda visiblemente nerviosa aceptó que fuera Galilea Montijo quien la inyectara, pero sí dejo de manifiesto que no le gustaba recibir piquetes.

De acuerdo con la conductora, fue su abuelita quien le enseñó una técnica para que las personas no sintieran dolor y tal parece que fue muy efectiva pues la cantante no exclamó ningún gesto de molestia.

Posteriormente ambas bajaron al ensayo de ‘Hoy no me puedo levantar’ donde se observó una Belinda más animada. Durante la entrevista la actriz derramó algunas lágrimas por su enfermedad, pues señaló que se encontraba sumamente frustrada por no poder cantar como antes y dar el 100% en el escenario.

Galilea Montijo entrevista a Belinda en un microbús

La entrevista de Galilea Montijo a Belinda comenzó en un mercado, posteriormente se dirigieron a un pesero para que las llevará al teatro. Dentro del transporte la cantante abrió su corazón y reveló que aunque se siente orgullosa de sus raíces españolas, ella siempre será mexicana y así lo siente.

“Estoy orgullosa de estar aquí y siempre digo que soy mexicana” Belinda

Además, Belinda detalló que mantiene una gran relación con su familia en especial con su abuelita y su hermano, sin embargo confesó que es una mujer celosa con los miembros de su familia. También puntualizó que ella es una mujer que le gusta que un hombre sea detallista y que más allá de los mensajes ella prefiere hablar con las personas.

“El romanticismo de antes y todo antes era diferente... mi abuelo le enviaba cartas, hablaban en la casa y ahorita ya con un mensajito quieren todo. A mí cuando un niño me mandan mensajes digo ‘no me mandes mensajes, a mí márcame” Belinda

Sobre el cuestionamiento en que espera para los próximos años, Belinda detalló que espera que la sociedad cambie ya que considera que en la actualidad las personas viven a través de un teléfono celular y han dejando de disfrutar las pequeñas cosas de la vida.

“Yo creo que tenemos que regresar a cuando disfrutamos de caminar sin grabar todo el tiempo” Belinda

Para finalizar la entrevista y ya en el teatro, Belinda le enseñó unos pasos de la obra ‘Hoy no me puedo levantar’ a Galilea Montijo.