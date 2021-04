Galilea Montijo declaró que, aunque disfruta trabajar en Televisa, no ignora la posibilidad de migrar a TV Azteca

Galilea Montijo es una de las conductoras más queridas y famosas de Televisa; pues, durante 20 años, ha estado al frente del programa matutino 'Hoy'. Sin embargo, en una reciente entrevista confesó que, aunque disfruta estar en Televisa, sí trabajaría para TV Azteca en caso de ser invitada .

En entrevista para Eden Dorantes, Galilea Montijo fue cuestionada sobre si estaría dispuesta a migrar a la televisora de la competencia . Su respuesta sorprendió a algunos de sus seguidores, ya que, pese a ser un ‘pilar’ del matutino de Televisa, confesó que sí aceptaría una invitación de trabajo de TV Azteca.

La conductora también enfatizó en que, contrario a todos los rumores que han surgido, ella no tiene problemas con algún integrante de la televisora del Ajusco.

“Si me dejan sí (asistiría), creo que es más que otros han tenido problemas conmigo, yo no he tenido problemas con nadie. (…) No me gustaría irme, pero uno nunca sabe. Qué bueno que existen otras empresas.” Galilea Montijo

Asimismo, Galilea Montijo señaló que la ‘ rivalidad ’ entre Televisa y TV Azteca ha sido infundada por el público; “nosotros no competimos con nadie”, dijo entre risas.

Galilea Montijo sí recibió una propuesta de trabajo de TV Azteca

Hace algunos años, TV Azteca propuso una oferta de trabajo en pantalla para Galilea Montijo, según contó ella misma. Sin embargo, la conductora no aceptó, pues ya tenía un trabajo que le gustaba en Televisa.

“Si me dan trabajo aquí pa’ qué me voy. Aquí los que más ganamos somos el talento, porque siempre hay lugares de trabajo.” Galilea Montijo

Para tranquilidad de sus seguidores, Galilea Montijo aseguró sentirse “muy a gusto” trabajando para Televisa; por lo que, aunque no le cierra las puertas a otra televisora como TV Azteca, no le gustaría salir de la empresa que le "ha dado tanto"