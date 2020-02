Sin miedo a la censura: Gaby Spanic aparece totalmente desnuda en Instagram

La actriz se mostró como dios la trajo al mundo para promocionar ‘La Usurpadora’ en teatro

Gaby Spanic desafió la censura de Instagram al compartir una fotografía de ella totalmente desnuda. Para promover el regreso de ‘La Usurpadora’ a través de una obra de teatro, la actriz se mostró como dios la trajo al mundo.

La imagen en cuestión forma parte del calendario que la venezolana lanzó el año pasado en donde se mostraba de manera muy sexy y en algunas fotografías incluso se desprendía totalmente de su ropa.

A finales de enero, Spanic reveló que volvería a interpretar el papel que la catapultó a la fama, pero que esta vez lo haría en un formato distinto.

En algunos medios se informó que la actriz no se encontraba de todo contenta con el regreso de la historia a teatro, pero posteriormente apoyó por completo el proyecto.

“OK queriditos, ustedes querían guerra, y guerra tendrán... Las malas nunca mueren, se inmortalizan, por eso desde el mismísimo mas allá regresara PAOLA BRACHO, ahora al teatro. Ella viene a enseñarle su manual para no ser victima de tantos abusos. #LaUsurpadoraEnTeatro. ¿En que ciudad les gustaría ver a la queridita?”, comentó en su Instagram.

Ahora para compartir las fechas de ‘La Usurpadora’, Gaby Spanic se mostró totalmente desnuda. Su foto la acompañó con una frase de Marilyn Monroe : “Me gusta estar totalmente vestida o si no totalmente desnuda. No me gustan las medias tintas”.

“Aprovecho justo antes de dormir para compartirles esta imagen de mi calendario 2019, y recordarles que tenemos un camino extenso que recorrer juntos en #lausurpadoraenteatro” Gaby Spanic

En ‘La Usurpadora’ en teatro, Spanic revivirá al icónico personaje de Paola Bracho que interpretó en 1998 en el melodrama de Televisa. Con esta puesta en escena podrá recorrer diferentes países, entre ellos Brasil, España, Estados Unidos y Venezuela. La gira comenzará el 19 de marzo.

De acuerdo con la actriz la gira se podría extenderse debido al interés de varios productores y empresarios por llevarla a otras ciudades.