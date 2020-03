Gaby Spanic responde a haters; asegura que su belleza es natural

La actriz se defiende de quienes la acusan de abusar del Photoshop

A través de redes sociales Gaby Spanic comparte fotografías en poses muy sensuales, demostrando que a sus 46 años posee una figura espectacular. Sin embargo, la actriz ha sido blanco de críticas de algunos usuarios que consideran que abusa del Photoshop en las publicaciones que comparte en Instagram.

Ante la ola de comentarios negativos, Gaby respondió a sus detractores y aseguró que no necesita de cirugías ni ediciones ya que su belleza es natural.

En entrevista para ‘El Gordo y la Flaca’, la actriz detalló que no necesita de filtros ya que ella se cuida para mantener su figura. Gaby Spanic puntualizó que ese tipo de comentarios vienen de gente envidiosa.

“De photoshop nada mi amor, toca aquí, ejercicio. Me amo, me quiero, me protejo, trato de hacer el bien sin mirar a quién” Gaby Spanic

Gaby Spanic detalló que no es una mujer perfecta ya que también tiene defectos, sin embargo agradece cada día lo que tiene. La venezolana puntualizó que durante su carrera ha sido duramente criticada.

“Cada día que pasa le agradezco a mi señor por darme vida y salud, a pesar de ser tan perseguida, a pesar de ser tan señalada, a pesar de todo hay que seguir adelante” Gaby Spanic

Spanic señaló que en este 2020 sigue cuidando su figura al hacer ejercicio y comer bien.

“Yo como muy bien, salto a la cuerda mucho, yo creo que es el ejercicio más completo, salto la cuerda hacia atrás, te marca el cuerpo, como ocho veces al día, tomo mucha agua” Gaby Spanic

Ver esta publicación en Instagram #sicomono Una publicación compartida por ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 4 de Mar de 2020 a las 6:56 PST

Gaby Spanic se encuentra preparándose para iniciar la gira de la obra teatral ‘ La Usurpadora ’, en la que volverá a interpretar a Paola Bracho, personaje que la catapultó a la fama.

Con ‘La Usurpadora’ en teatro recorrerá más de 40 ciudades en todo el mundo visitando países como Brasil, España, Estados Unidos y Venezuela. De acuerdo con la actriz se espera que está gira se alargue debido al interés de diferentes personas en llevarla a más partes del mundo.