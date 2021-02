Devastada, Gaby Crassus le dio el último adiós a su esposo Rodrigo Mejía, asegurando que murió por las secuelas del Covid-19.

El pasado 12 de febrero se dio a conocer la muerte de Rodrigo Mejía, actor de 45 años que se desarrolló en distintos melodramas como ‘Cuidado con el Ángel’. En Mérida, Yucatán se realizó una misa de despedida, donde estuvo presente su esposa Gaby Crassus y sus dos hijos.

Devastada la exconductora de ‘Al Extremo’ concedió una entrevista a ‘Ventaneando’ donde aclaró que su esposo no murió por depresión sino por las secuelas del coronavirus (Covid-19).

Acompañada de su cuñado Salvador Mejía, la presentadora puntualizó que es una situación muy difícil para la familia ya que se han muerto tres familiares a causa del coronavirus.

Gaby Crassus devastada tras la muerte de su esposo Rodrigo Mejía

En el video compartido por ‘Ventaneando’, Gaby Crassus se mostró devastada tras la reciente muerte de su esposo Rodrigo Mejía.

“Fue un hombre que todo mundo amaba, un hombre muy querido. No tengo palabras, estoy deshecha” Gaby Crassus

La conductora destacó que en las últimas semanas su familia ha tenido que afrontar grandes pérdidas, pues en noviembre falleció su mamá, en enero su suegro y el 11 de febrero murió su esposo.

“Tres meses cumplió, el 10 de febrero, de haberse ido mi mamá, y el 11 falleció Rodrigo. Es muy duro, muy duro. Solo Dios sabe” Gaby Crassus

Sobre cómo los pequeños están afrontando la muerte de su papá Rodrigo Mejía, Gaby Crassus puntualizó que aún no entienden lo que está pasando.

“Los niños saben que algo está pasando. obviamente Mauro está muy chico, no entiende. Le dije, se volteó y se puso a jugar. Matías que tiene seis años era muy pegado con su papá porque ellos decían que eran uno mismo” Gaby Crassus

Con lágrimas en los ojos la ex conductora de ‘Al Extremo’ puntualizó que sabe que su esposo no la va a dejar sola y le va a dar las fuerzas para sacar a sus hijos adelante.

“Yo sé que Rodrigo no me va a abandonar, Rodrigo me va a dar la fuerza, la entereza para sacar a estos niños adelante, para hacerlos hombres de bien” Gaby Crassus

¿De qué murió Rodrigo Mejía?

Antes de finalizar su entrevista, Gaby Crassus aclaró que Rodrigo Mejía no se murió por depresión, sino que fue a consecuencia del Covid-19. Aunque señaló que pudo vencer al virus, pero sus pulmones quedaron muy dañados.

“Rodrigo no falleció por depresión como se dice por ahí en unos lados; lo único que le pasó a Rodrigo es que falleció por las secuelas que le dejó el Covid, él venció el Covid, lo que sucedió es que el Covid le dañó muchos los pulmones y la neumonía, que fue la secuela, se complicó” Gaby Crassus

En ese sentido, la presentadora reveló que lo pudo ver, aunque él ya no se encontraba consciente.