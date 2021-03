Gabriela Spanic aclara todo sobre su romance con el joven de 29 años Andrei Mangra

La actriz Gabriela Spanic brindó una entrevista al programa Sale el sol donde decidió romper el silencio y aclarar que no tiene ninguna relación sentimental con su compañero del reality ‘Dancing With The Stars’ , Andrei Mangra.

Luego de que algunos medios confirmaran que la actriz venezolana Gabriela Spanic de 47 años mantenía un romance con el joven de 29 años, ella aprovechó para hablar al respecto de su cercanía con el que fuera su pareja de baile en el programa de Hungría.

“¿Qué novio?... ¿me lo presentas?... ¡Ah, no!, (Andrei) vino de vacaciones y está en su tierra, ¿de dónde sacan esas notas?, ojalá hubiera sucedido, pero no pasó, nada qué ver, súper pana” Gabriela Spanic

Sin embargo, cuando le cuestionaron respecto a que ella mantenía a Andrei Mangra e incluso el joven vivía en su casa de Ciudad de México, Gaby dijo:

“¿En serio?... ¡Oh my God!, no, no, él quedó fascinado con México y ya se fue, él vino de vacaciones solamente. El día que lo mantenga ustedes no tienen por qué saberlo, mi vida privada es mi vida privada” Gabriela Spanic

Finalmente, Gabriela Spanic dijo que no a llegando un hombre que le derrita el corazón, aunque espera pronto encontrarlo.

Gabriela Spanic será parte de la telenovela “Si nos dejan”

Antes de finalizar la entrevista, la actriz Gabriela Spanic que formará parte del elenco de la telenovela “Si nos dejan” , remake de “Mirada de Mujer”, aseguró que por ahora sigue soltera.

"Si nos dejan", la novela en la que participará Gabriela Spanic, es la próxima telenovela mexicana que se transmitirá por Las Estrellas. La serie será producida por W Studios y Televisa.