Gabriel Soto estaba invitado a la fiesta de sus hijas y no asistió.

Hace uno días Geraldine Bazán festejó el cumpleaños de sus hijas Alexa y Elisa, aunque les realizó tremendo fiestón en el restaurante Isabela en el cual es duela Sherlyn y destaca por ser todo color rosa, el actor nunca apareció en el importante festejo.

Tras ver dicha acción, los fans del actor lo atacaron, sin embargo Gabriel Soto ya di su explicación. Resulta que en su versión explica que estaba invitado pero no pudo asistir por compromiso laborales en Acapulco.

“Pero la fiesta que hizo Geraldine no pude asistir porque la hizo el sábado y ya estaba yo de viaje. Si me invitó y todo, pero mis hijas saben. Lo que pasa es no estaba yo aquí en México y esa fiesta fue después del cumpleaños de mis hijas, de hecho, yo no pude estar con ellas tampoco porque esa semana que cumplieron mis hijas estábamos grabando el final de la novela en Acapulco y un fin de semana antes me las llevé para estar con ellas y festejarlas, entonces ahora sí que fue una semana de mucho festejo para ellas” Gabriel Soto. Actor

Cambiando de tema, el actor dio su postura ante la noticia del debut actoral de su hija mayor Elisa de 12 años, la cual apoya, siempre y cuando no descuide la escuela.